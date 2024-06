Stand: 05.06.2024 08:47 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Messerattacke in Geesthacht: Bürgermeister verspricht Aufarbeitung

Nachdem an einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Kind von einem anderen mit einem Messer schwer verletzt wurde, verspricht Bürgermeister Olaf Schulze (SPD) eine Aufarbeitung des Falls. Im Sozialausschuss der Stadt am Dienstagabend kündigte er an, dass man sich mit dem Land, dem Kreis Herzogtum Lauenburg, den Schulen, der Schulaufsicht und der Jugendhilfe zeitnah zusammensetzen werde. In dieser Runde soll dann besprochen werden, was getan werden muss, um solche Taten in Zukunft möglichst zu verhindern. Schulze sieht in Geesthacht zwar kein größeres Gewaltproblem an Schulen als in anderen Städten, dennoch solle die Schulsozialarbeit weiter ausgebaut werden. Am Donnerstag ist die Messerattacke von Geesthacht dann auch Thema im Bildungsausschuss des Landtags. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.24 08:30 Uhr

Unbekannte schießen auf Katze bei Ahrensbök

In Bokhof bei Ahrensbök im Kreis Ostholstein ist eine Katze angeschossen worden. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Vorfall vermutlich vor zwei Wochen ereignet haben. Weil es dem Tier nicht gut ging und es ein Auge nicht mehr schließen konnte, ging die Besitzerin mit der Katze zum Arzt. Beim Röntgen kam heraus, dass ein Projektil im Kopf des Tieres steckt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Wachsamkeit und hofft auf Zeugenhinweise. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.24 08:30 Uhr

Pfaue suchen auch in Gärten in Ostholstein nach Brutplätzen

Rund um Niendorf im Kreis Ostholstein suchen aktuell Pfaue nach trockenen Nistplätzen. Die Tiere aus dem Niendorfer Vogelpark gehen dabei auch in Privatgärten. Wer Pfaue bei sich auf dem Rasen oder auf der Terrasse sieht, soll sich aber keine Sorgen machen, betont Parkchef Klaus Langfeldt: "Wenn die Leute die Tiere jetzt füttern, dann fühlen sie sich wohl und bleiben auch da. Wenn sie die Pfauen nicht füttern, kommen sie wieder zurück in den Vogelpark." | NDR Schleswig-Holstein 05.06.24 08:30 Uhr

Sperrungen auf der A1 am Kreuz Lübeck

Heute und morgen wird am Kreuz Lübeck die Fahrbahn erneuert. Dadurch kommt es zu Sperrungen an den Übergängen von der A1 zur A20 in Richtung Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Aus Richtung Rostock kommend ist die Auffahrt zur A1 nach Lübeck nicht möglich. Die entsprechenden Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 16:30 Uhr

