Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Schülerinnen und Schüler starten beim "AOK-Laufwunder"

Am Donnerstag hat an der an der Kurt-Tucholsky-Schule in Flensburg die 37. Saison des "AOK-Laufwunder"-Wettbewerbs begonnen. AOK-Serviceregionsleiter Stefan Kölpin gab den mehr als 1.500 Schülerinnen und Schüler um 11 Uhr das Startsignal , die ihr persönliches Laufabzeichen erlaufen. In den kommenden Wochen werden landesweit mehrere Tausend weitere Teilnehmer erwartet. Ziel des Wettbewerbs ist es, Kinder und Jugendliche zu regelmäßiger Bewegung und Ausdauersport zu motivieren. Die Veranstaltung wird von der AOK NordWest und dem Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband organisiert und vom Bildungsministerium unterstützt. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 10:00 Uhr

KLEE-Konferenz: Lösungen für den ländlichen Raum in Silberstedt

Am Donnerstag beginnt die Konferenz für Ländliche Entwicklung und Engagement (KLEE) in der Festhalle in Silberstedt (Kreis Schleswig-Flensburg). Im Fokus stehen Daseinsvorsorge, Ehrenamt und Digitalisierung im ländlichen Raum. Experten präsentieren Projekte, die Herausforderungen ländlicher Gemeinden angehen. Der Veranstalter und Geschäftsführer Yannek Drees betont: "Wir wollen aus der Opferhaltung raus und kreativ gestalten. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern handeln." Die Konferenz bietet eine Plattform für Austausch zwischen Gästen, Kommunen, Ländern und Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

Abwahl von Bürgermeister Häckel: Entscheidung steht bevor

Am Sonntag entscheidet sich, ob Nikolas Häckel (parteilos) Bürgermeister von Sylt (Kreis Nordfriesland) bleibt. Dann soll laut der Sylter Gemeindevertretung auch das Ergebnis der Briefwahl vorliegen. Gemeindevertreter hatten im Juli mit großer Mehrheit ein Abwahlverfahren eingeleitet, da Häckel als überfordert gilt und es ihm nicht gelungen sei, einen regulären Haushalt aufzustellen. Häckel selbst spricht von "fadenscheinigen Abwahlgründen" und betont, er sei bereit für einen Neuanfang. Der Abwahlantrag wurde von allen außer der SSW-Fraktion unterstützt, die eine "Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses" anführt. Um Häckel abzuwählen, müssen mindestens 20 Prozent Wahlberechtigten für die Abwahl stimmen. Die Briefwahl läuft seit August. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

