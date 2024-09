Stand: 25.09.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Giftige Afrikanische Baumschlange beschäftigt das Amt Oeversee weiter

Wie kann die giftige Afrikanische Baumschlange im Raum Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) gefangen werden? Darüber will das Amt Oeversee zusammen mit Experten in den nächsten Tagen beraten. Das Tier hält sich vermutlich seit dem Frühjahr in dem Gebiet auf, wie es dort hinkam, ist noch unbekannt. Eine Nachsuche mit einem Artenspürhund war am Dienstag in dem gesuchten Gebiet erfolgreich gewesen. Der Hund hat an zwei Stellen angeschlagen. Dafür legt sich der Hund hin, wenn er den Geruch wahrnimmt. Damit ist klar, die Schlange ist nach wie vor bei Oeversee unterwegs. Sollten die Temperaturen jetzt fallen, werden die Lebensbedingungen für Schlange allerdings immer schwieriger. Schlangenexperten gehen davon aus, dass sie den Winter nicht überleben wird. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

Skulpturenpark – Kunstwerke zum Thema NATURGEWALT

In Reußenköge im Kreis Nordfrieslandstehen ab sofort meterhohe Holzskulpturen. Der Skulpturenpark an der dortigen Koogshalle ist das Ergebnis eines Projektes von Auszubildenden der Werkkunstschule Flensburg, die Holzbildhauerei lernen. Die Skulpturen sind teilweise zweieinhalb Meter hoch. Die insgesamt achtzehn Skulpturen können rund um die Uhr besichtigt werden und sind nachts beleuchtet. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

