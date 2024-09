Stand: 23.09.2024 08:45 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Husum: B5 bis Ende November halbseitig gesperrt

Auf der Bundesstraße 5 bei Husum (Kreis Nordfriesland) brauchen Autofahrer ab jetzt Geduld. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein wird die Lärmschutzwände von nun an entlang der B5 im Bereich "Hasselberg" bei Husum bis Ende November erneuern. Dafür soll laut Landesbetrieb ein Kran auf der B5 aufgestellt werden. Während der Arbeiten wird die Fahrbahn täglich halbseitig gesperrt. Der Verkehr soll dann über eine mobile Ampel an der Arbeitsstelle vorbei führen. Wenn die Maßnahmen an den Arbeitstagen abgeschlossen sind, können beide Fahrspuren wieder befahren werden. Die Gesamtkosten von rund 550.000 Euro zahlt der Bund. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Abriss des Altstadtparkhauses in Husum startet

In Husum (Kreis Nordfriesland) beginnt der Abriss des zweigeschossigen Altstadtparkhauses. Seit 2019 ist es mit seinen mehr als 100 Parkplätzen wegen Betonschäden geschlossen. Die Arbeiten sollen laut Stadt rund drei Monate dauert. Während dieser Zeit sind die Parkplätze am Fischergang vorläufig gesperrt. Nach dem Abriss ist auf der Fläche eine vorübergehende Parkplatzanlage geplant, bis die Stadt entschieden hat, was dort künftig entstehen soll. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Schleswig: Amtseinführung von Voß-Güntge am Sozialgericht

Heute wird die neue Präsidentin des Landessozialgerichts, Birgit Voß-Güntge, in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) feierlich in ihr Amt eingeführt. Sie ist die Nachfolgerin von Christine Fuchsloch, die an die Spitze des Bundessozialgerichts in Kassel gewechselt ist. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Handewitt: Möbelkette Jysk mit guten Geschäftszahlen

Die Möbel- und Einrichtungskette Jysk mit Deutschland-Hauptsitz im Handewitter Ortsteil Weding (Kreis Schleswig-Flensburg) hat positive Geschäftszahlen gemeldet. In Deutschland ist der Umsatz laut Jahresbericht um fünf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen, obwohl 21 Standorte geschlossen wurden. Zudem seien bundesweit gut zwei Millionen Neukunden registriert worden. Weltweit betreibt das dänische Unternehmen inzwischen 3.400 Filialen in 48 Ländern. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Herbst-Deichschauen starten in Falshöft

In Falshöft (Kreis Schleswig-Flensburg) beginnt die Serie der Herbst-Deichschauen in Schleswig-Holstein. Einmal pro Jahr begutachten etwa zehn Fachleute des Landesbetriebs für Küstenschutz (LKN) alle Abschnitte, die vom Land Schleswig-Holstein betreut werden. Bis Mitte November stehen laut LKN drei Termine an der Ostsee und elf an der Nordsee auf dem Programm. Die Landesdeiche an der Ostsee werden normalerweise im Frühjahr begutachtet - krankheitsbedingt hatte das Team nicht alles geschafft. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

