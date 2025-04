Nach zwei Jahren Pause: Schleifähre Arnis wieder in Betrieb Stand: 15.04.2025 08:14 Uhr 400.000 Euro - so viel hätte es eigentlich laut eines Gutachtens gekostet, die 44 Jahre alte Schleifähre Arnis wieder flott zu machen. Die Stadt Arnis hat in Eigenregie eine andere Lösung gefunden.

von Simone Mischke

Sie sind froh, dass sie wieder eine Fähre im Einsatz haben: Heute feierten unter anderem Vertreter von Kommunen und der Ostseefjord Schlei GmbH die Wiedereröffnung des Fährbetriebs in Arnis. Die Schleifähre verbindet die kleinste Stadt Deutschlands - Arnis in Angeln im Kreis Schleswig-Flensburg - mit der Schwansener Seite Sundsacker im Kreis Rendsburg Eckernförde.

Schleifähre ist auch für Radfahrer und Urlauber wichtig

Vor allem Radfahrer, die in der Region Urlaub machen, setzen mit der Fähre von einer zur anderen Uferseite über, wie Marketingleiterin Andrea Simons von der Ostseefjord Schlei GmbH mitteilt. Zwei Themenrouten mit den Rad, führen über die Schlei: Zum einen der so genannten Heringstörn, der unter anderem durch Kappeln führt. Zum anderen der Schleiufertörn. "Daher sind wir froh über jede Art der Schleiquerung", sagt Andrea Simons.

Fähre in Eigenregie flott gemacht

Dass es von Arnis aus zwei Jahre lang keine Fährverbindung gab, hatte zwei Gründe, sagt Bürgermeister Jens Matthiesen (SSW): "Zuerst hatte der Pächter gekündigt, dann gab es neue Sicherheitsauflagen." Laut eines Gutachtens hätte die Stadt Arnis 400.000 Euro in die 44 Jahre alte Fähre investieren müssen. Zuviel für eine Stadt mit rund 260 Einwohnern. Letztlich habe die Stadt Arnis die dringendsten Arbeiten in Eigenregie durchgeführt, sagt Bürgermeister Matthiesen. "Ein Stadtmitarbeiter ist gelernter Schlosser. Er, ein ehrenamtlicher Helfer und ich selbst haben die Arbeiten durchgeführt", so Matthiesen.

Fahrerlaubnis bis 2030 - was dann kommt, ist unklar

Unter anderem musste eine zusätzliche Strebe an der Reling angeschweißt und ein Defibrillator angeschafft werden. "Alles zusammen hat 20.000 Euro gekostet", sagt Matthiesen. Damit hat die Schleifähre Arnis zunächst eine Fahrerlaubnis für die nächsten fünf Jahre - mit einer Zwischenprüfung nach drei Jahren.

Viele Arbeiten stehen noch an

Doch die großen Arbeiten und damit die Investition von rund 400.000 Euro sind nicht vom Tisch. Unter anderem muss der Motor der Arnisfähre überholt, das Steuerhaus und die Elektrik neu eingebaut werden. "Wir sind mit der Region und der Ostseefjord Schlei GmbH in Gesprächen, wie wir das lösen können", sagt Matthiesen. Schließlich hätten alle ein touristisches Interesse daran, dass die Fähre fährt.

Weitere Informationen Rendsburg: Alte Schwebefähre wird zur Fischbude Die alte Rendsburger Schwebefähre ist am Kreishafen angekommen. In diesem Sommer soll sie zur Fischbude werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2025 | 07:00 Uhr