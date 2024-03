Stand: 25.03.2024 11:27 Uhr Nach Unfall: A7 bei Quickborn voll gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall ist die A7 in Höhe Quickborn (Kreis Pinneberg) am Montagmorgen gesperrt worden. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Norden soll einige Stunden andauern, so die Polizeidirektion Neumünster. Am Morgen war ein Lkw mit Anhänger auf der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Henstedt-Ulzburg umgekippt. Er war aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelschutzplanke gefahren. Laut Polizei blieb der Fahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Es komme zu Rückstaus, teilte die Polizei mit.

