Stand: 13.03.2024 17:05 Uhr Nach Reetdachhaus-Brand: 42.000 Euro für Familie gespendet

Für die Familie, die am Sonntag nach einem Brand in Heidgraben (Kreis Pinneberg) ihr Zuhause verloren hat, sind mehr als 42.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Fast 900 Menschen haben sich schon an der Spendenaktion beteiligt, die eine Freundin der Familie gestartet hatte.

