Nach Raub in Kiel-Mettenhof: Polizei sucht Zeugen

Nach einem schweren Raub vor knapp vier Wochen im Kieler Stadtteil Mettenhof sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Laut eines Sprechers brachen die beiden Täter am Vormittag des 23. September in die Wohnung eines 83 Jahre alten Mannes in der Odenseestraße ein.

Dort erbeuteten sie etwa zehntausend Euro Bargeld, mehrere Koffer Sammlermünzen und Goldbarren. Beide Täter waren nach Angaben des Opfers vermummt. Sie sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel