Stand: 27.08.2024 09:13 Uhr Nach Feuer: Wesselburen will Brandschutz prüfen

Nach dem Brand zweier Häuser in der Innenstadt von Wesselburen (Kreis Dithmarschen) will die Stadt jetzt auch andere Häuser in diesem Bereich überprüfen. In einem der abgebrannten Häuser waren 23 Erntehelfer und andere Arbeiter gemeldet. Ein Gespräch zwischen der Stadt, dem Kreis Dithmarschen, dem Amt Büsum-Wesselburen und der Feuerwehr fand bereits statt.

Wohnraumschutz und Brandschutz sollen geprüft werden

Jetzt soll geprüft werden, ob die Belegung der Häuser nach dem neuen Wohnraumschutzgesetz des Landes legal ist. Das bedeutet: mindestens zehn Quadratmeter Wohnraum pro Person und ausreichend Toiletten. Und auch der Brandschutz soll vor dem Hintergrund des neuen Gesetzes überprüft werden.

