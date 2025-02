Stand: 05.02.2025 16:42 Uhr Nach Angriff in Kieler Fußgängerzone: Neue Infos zum Tatverdächtigen

Der Innen- und Rechtsausschuss hat sich am Mittwoch auf Antrag des SSW mit dem Fall eines 25-jährigen Syrers beschäftigt. Er wird verdächtigt, Ende Januar in der Kieler Innenstadt am Rande einer Demonstration einen 28 Jahre alten Türken mit einem Messer verletzt zu haben. Ein politisch religiöser Hintergrund stünde im Raum, so der SSW. Laut Staatsanwaltschaft wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß sagte, dass das Delikt in dem Fall schwierig einzuordnen sei. Ein Stich im Bauchraum sei nicht gleich ein Tötungsdelikt, so Heß.

Der Syrer, der seit 2016 in Deutschland lebt, sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Sozialstaatssekretärin Silke Schiller-Tobies. Bisher seien jedoch alle Verfahren eingestellt worden. Seine Aufenthaltsgenehmigung gelte bis Ende diesen Jahres, hieß es weiter. Zum Stand der Ermittlungen gab es allerdings keine neuen Infos.

Weitere Informationen Mann bei Streit in Kieler Fußgängerzone mit Messer verletzt Der Verletzte liegt im Krankenhaus, sein Zustand ist stabil. Der mutmaßlicher Täter stellte sich der Polizei. mehr

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel