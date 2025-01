Stand: 26.01.2025 10:44 Uhr Mann bei Streit in Kieler Fußgängerzone mit Messer verletzt

In der Kieler Fußgängerzone ist am Sonnabendnachmittag ein Mann bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei nahmen die Beamten schon kurz nach der Tat einen Tatverdächtigen fest. Dieser stellte sich später jedoch nicht als mutmaßlicher Täter heraus. Wenig später konnten die Beamten den eigentlichen 25-jährigen Hauptverdächtigen ermitteln und Kontakt herstellen. Er stellte sich daraufhin selbst an einer Polizeistation. Worum es bei der Auseinandersetzung ging und wie viele Menschen beteiligt waren, sagte die Polizei nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Verletzte liegt weiter im Krankenhaus. Sein Zustand ist laut Polizei stabil.

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.01.2025 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel