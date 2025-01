Stand: 30.01.2025 13:13 Uhr Mölln: Polizei ermittelt nach Gewalt auf Schulhof

Nachdem zwei Jungen auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) geschlagen worden sind, ermittelt die Polizei gegen drei Jugendliche wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Die 15-Jährigen sollen am vergangenen Donnerstag (23.1.) in der Mittagszeit einem 13 und einem 14 Jahre alten Mitschüler mehrmals auf den Kopf und in den Bauch geschlagen haben. Die beiden Jungen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg