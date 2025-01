Stand: 15.01.2025 09:41 Uhr Möglicherweise Wolf in Ostholstein gesichtet

In der Gemeinde Ahrensbök (Kreis Ostholstein) soll ein Wolf gesichtet worden sein. Das berichten die Lübecker Nachrichten. Zeitgleich hat dem Bericht zufolge nicht weit entfernt ein Landwirtspaar aus Sarkwitz in der Gemeinde Scharbeutz (Kreis Ostholstein) zwei seiner Schafe mit Bisswunden entdeckt. Ob es wirklich ein Wolf war, ist unklar. Ein Rissgutachter hat Proben genommen. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die Kreisjägerschaft warnt davor, in Hysterie zu verfallen. Allerdings sollten Schafhalter ihre Zäune kontrollieren und Viehhalter auf Kälber in offenen Ställen achten. Im vergangenen Jahr hatte es mehrere Wildtierrisse im Kreis Herzogtum Lauenburg gegeben. Fotos hatten belegt, dass dort Wölfe unterwegs waren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Wolf