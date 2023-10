Ministerium in SH stellt Schulen Material zu Nahostkonflikt bereit Stand: 13.10.2023 13:09 Uhr Unterrichtsmaterial soll Lehrern in SH helfen, die aktuelle Situation in Israel im Unterricht zu thematisieren. Ministerin Prien begrüßt außerdem die Stellungnahme der Kultusministerkonferenz, die sich solidarisch mit Israel gezeigt hatte.

Bildungsministerin Prien (CDU) stellt Lehrern Material bereit, um die aktuelle Situation in Israel im Unterricht zu thematisieren. Das aktuelle Geschehen sei nicht zuletzt auch deswegen für die Schulen relevant, weil auch viele Kinder und Jugendliche zu den Opfern der Angriffe zählen, so Prien. "Es gibt an unseren Schulen keinen Platz für Antisemitismus und es gibt an unseren Schulen keinen Platz für Israelhass", schrieb die Bildungsministerin bereits am Montag in einer Mitteilung an die Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Land.

Fragen beantworten, altersgerechte Informationen vermitteln

In allen Schulfächern könnten die Angriffe der Hamas und die aktuelle Situation in Nahost zum Thema werden. Auch könnten Schülerinnen und Schüler über soziale Medien bereits mit Fake News zu dem Thema in Berührung gekommen sein. Das Bildungsministerium wolle mit Material und Seminaren unterstützen, Fragen von Schülerinnen und Schülern zu beantworten, so Prien weiter. "Das gilt sowohl für das Vermitteln altersgerechter Information als auch für den Umgang mit Hass und terroristischer Propaganda." Für persönlich betroffene Schülerinnen und Schüler gebe es ein gesonderter Beratungsangebot.

Kultusministerkonferenz bekräftigt Solidarität mit Israel

In einer Stellungnahme begrüßt Prien außerdem die gemeinsame Erklärung der Kultusministerkonferenz, in der die terroristischen Angriffe der Hamas verurteilt und Solidarität mit Israel bekräftigt werden. "Es ist ein deutliches, es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir hier auf der Kultusministerkonferenz gegeben haben." Schulen seien der Ort, an dem Frieden, Versöhnung und Toleranz vermittelt werden, heißt es in der Erklärung.

