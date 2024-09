Stand: 22.09.2024 12:06 Uhr Minderheitenbeauftragter in SH will Plattdeutsch in Alltag bringen

Plattdeutsch soll in Schleswig-Holstein im Alltag noch stärker erlebbar sein. Das hat Johannes Callsen, Minderheitenbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein, am Sonnabend auf der Jahrestagung für Niederdeutsch in Bad Bevensen in Niedersachsen gefordert. Zusammen mit den Minderheitensprachen Friesisch, Dänisch und Romanes sei Niederdeutsch ein zentrales Element der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Schleswig-Holstein, so Johannes Callsen. Die Politik müsse es ermöglichen, dass die niederdeutsche Sprache erlernt und auch selbstbewusst gesprochen werden könne.

Archiv 3 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.09.2024 | 12:00 Uhr