Stand: 02.07.2024 16:23 Uhr Millionenschäden durch Schwarzarbeit im Baugewerbe aufgedeckt

Das Hauptzollamt Kiel hat Millionenschäden durch organisierte Schwarzarbeit im Baugewerbe aufgedeckt. Am frühen Morgen durchsuchten mehr als 500 Zöllnerinnen und Zöllner fast 50 Geschäftsräume und Wohnungen in Schleswig-Holstein und Hamburg, darunter auch eine Firma in Lübeck. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft lautete, dass fünf Arbeitgeber seit 2019 Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer vorenthalten hatten. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa drei Millionen Euro. Die Beamten vernahmen mehrere Zeugen und beschlagnahmten eine große Summe Bargeld sowie Bankkonten. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls ermittelt weiter.

