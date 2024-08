Stand: 02.08.2024 09:59 Uhr Mietspiegel in Elsmhorn veröffentlicht

Mieter in Elmshorn (Kreis Pinneberg) zahlen in bereits vermieteten Wohnungen im Schnitt rund 7,80 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus dem Mietspiegel hervor, den die Stadt nun offiziell vorgestellt hat. Interessenten für neue Mietwohnungen müssen demnach inzwischen mit durchschnittlich rund 9,50 Euro pro Quadratmeter rechnen. Der Preis ist abhängig von der Wohnungsgröße. Die Stadt Elmshorn hat nun online einen Mietspiegel-Rechner für rund 16.500 Mietwohnungen veröffentlicht. So wolle man für mehr Preistransparenz bei den Mieten sorgen

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg