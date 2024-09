Stand: 24.09.2024 09:35 Uhr Mehrere Verletzte: Auto kracht in Unfallstelle in Kaltenkirchen

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist am Montagabend ein Auto in eine Unfallstelle in der Hamburger Straße gefahren, dabei wurden fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Zunächst habe es sich um einen Routineeinsatz mit einer leicht verletzten Frau gehandelt, sagte ein Sprecher der Leitstelle West.

Notfallsanitäter, Polizist und Autofahrerin verletzt

Dann sei jedoch ein weiteres Auto auf die Unfallstelle aufgefahren. Drei Notfallsanitäter und die bis dahin leicht verletzte Frau im Inneren des Rettungswagens wurden dadurch verletzt. Auch ein Polizist wurde von dem Auto touchiert und verletzt. Der Fahrer des zweiten Unfallwagens blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Die Polizei ermittelt jetzt, warum das Auto in die Unfallstelle gefahren ist. Die Hamburger Straße war etwa drei Stunden lang gesperrt.

