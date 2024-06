Stand: 07.06.2024 09:43 Uhr Mehr studentischer Wohnraum in Kiel geplant

Die Stadt Kiel und das Studentenwerk Schleswig-Holstein planen nach eigenen Angaben, mehr Wohnraum für Studierende zu bauen. Die Kapazitäten in der Landeshauptstadt sollen verdoppelt werden, so ein Sprecher der Stadt. Sowohl auf dem Ost- als auch auf dem Westufer seien demnach Wohneinheiten geplant. Gerade für Studierende mit wenig Geld sei es schwer, eine passende Wohnung in Kiel zu finden, so die Stadt.

