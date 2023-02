"Marn' hol fast!" - Marne feiert wieder Rosenmontag Stand: 20.02.2023 14:13 Uhr Närrisches Treiben auch in Schleswig-Holstein. Mehr als 20.000 Närrinnen und Narren feiern den Rosenmontagsumzug in Marne. 2020 und 2021 war er wegen Corona ausgefallen.

In Marne (Kreis Dithmarschen) ist es endlich wieder bunt. Denn nach zwei Jahren Pandemiepause ist die Stadt am Rosenmontag wieder fest in der Hand der Karnevalisten. Mehr als 20.000 Menschen kamen in schleswig-holsteins Hochburg des närrischen Treibens und bekamen das volle Umzugsprogramm geboten. Die Marner Karnevalsgesellschaft um Präsident Heiko Clausen hatte rund 1.200 aktive Karnevalisten aus dem ganzen Land eingeladen. Sie zogen in 20 Fußgruppen und auf 33 Mottowagen auf einer 3,2 Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt.

"Endlich wieder normales Leben"

Und auch am Straßenrand war ein Kostüm Pflicht. "Ich habe extra drei Jahre darauf gewartet, dass ich mir wieder das Holzfäller-Kostüm anziehen kann", sagte ein Narr. Andere waren froh, dass endlich "wieder normales Leben" in Marne sei. Und dazu gehört natürlich auch das "Wurfmaterial". In diesem Jahr flogen etwa 2,5 Tonnen Bonbons, 70.000 kleine Gummibärchentüten und 30.000 Marshmallows in den Menge. Trotz gestiegener Preise wurde an dieser Stelle von den Organisatoren nicht gespart. Bis Aschermittwoch heißt es in Marne noch: "Marn' hol fast!" - und dann ist ja bekanntlich alles wieder vorbei.

