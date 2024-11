Stand: 13.11.2024 12:02 Uhr Heide: Marc Trester will 2026 Bürgermeister werden

Der Heider CDU-Fraktionschef Marc Trester will neuer Bürgermeister in Heide (Kreis Dithmarschen) werden. Das gab er am Dienstagabend bekannt. Der CDU-Ortsvorstand und die CDU-Fraktion haben Trester bereits einstimmig nominiert. Auf der Wahlkreis-Versammlung im März muss der 53-Jährige dann noch von den CDU-Mitgliedern offiziell zum Bürgermeister-Kandidaten gewählt werden.

Marc Trester ist in Heide geboren und aufgewachsen und arbeitet als Industriemeister bei der Raffinerie Heide. Er sagte NDR Schleswig-Holstein, er habe seine Kandidatur so frühzeitig bekannt gegeben, um rechtzeitig ein Wahlkampfteam aufzustellen, den Wahlkampf vorzubereiten und sich um die Unterstützung auch von anderen Parteien zu bemühen. Zentrale Themen seien für ihn die Erhöhung der Sicherheit in Heide, die zeitnahe Sanierung aller Schulen, eine bürgernahe Verwaltung und die Förderung des Ehrenamtes: "Ich bin seit über 27 Jahren Ratsherr und daran sehen Sie, dass Kommunalpolitik meine Leidenschaft ist."

Amtsinhaber über neue Kandidatur noch nicht entschieden

Heides amtierender Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) sagte, Heide habe aktuell viele Themen gleichzeitig zu bearbeiten. Unter anderem die Ansiedlung der Batteriefabrik von Northvolt. Daher habe er sich mit der Bürgermeisterwahl 2026 noch nicht beschäftigt. Er wolle seine Entscheidung aber rechtzeitig vor der Wahl bekannt geben.

