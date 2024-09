Stand: 19.09.2024 11:41 Uhr Mann aus Lägerdorf wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Am Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt am Donnerstag ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Der 33-jährige Angeklagte aus Lägerdorf soll laut Anklage 2019 mit seiner Stieftochter, die zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt war, Geschlechtsverkehr gehabt haben. Das Mädchen soll dabei schwanger geworden sein. Der gemeinsame Sohn wurde im Juli 2020 geboren. Die Tat ereignete sich in Itzehoe.

