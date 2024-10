Stand: 09.10.2024 06:51 Uhr Madsen fordert Rücktritt von Werft-Investor Windhorst

Am Rande seines Besuches in Japan hat Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen den Rücktritt von Werften-Investor Lars Windhorst gefordert. Damit reagiert der CDU-Politiker auf anhaltenden Probleme bei der FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Nach Angaben des Betriebsrates warten zur Zeit 80 Werftbeschäftigte wieder auf ihren Lohn für September. Madsen nannte Windhorst Verhalten gegenüber den Mitarbeitern im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein respektlos.

