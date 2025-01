Stand: 21.01.2025 13:24 Uhr "MINT on Stage": Unternehmen und Schulen gesucht

Der Wettbewerb "MINT on Stage" sucht Unternehmen und Schulen aus den Kreisen Steinburg, Nordfriesland und Dithmarschen, um die sogenannten MINT-Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu fördern. Der Wettbewerb richtet sich an Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren - denn es sind deutlich weniger Frauen in diesen Berufen beschäftigt als Männer.

Technische und Handwerkliche Aufgaben kreativ meistern

Die Mädchen sollen im Laufe des nächsten Schuljahres technische oder handwerkliche Aufgaben in den beteiligten Unternehmen lösen. Am Ende des Wettbewerbs präsentieren sie einen kreativen Beitrag über das vergangene Schuljahr. Der Wettbewerb wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Am 3. Februar gibt es eine digitale Informationsveranstaltung für interessierte Unternehmen und Schulen.

