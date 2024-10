Stand: 01.10.2024 10:10 Uhr "MINT-Schulen" veranstalten landesweiten MINT-Aktionstag

Der landesweite MINT-Aktionstag will Schülerinnen und Schüler für Naturwissenschaften und Technik begeistern. Noch bis kommenden Dienstag veranstalten Schulen den Aktionstag mit Mitmachaktionen für Kinder im Kita- und Grundschulalter. Die Gemeinschaftsschulen in Kellinghusen (Kreis Steinburg) und Meldorf (Kreis Dithmarschen) machen mit. Das Besondere am Aktionstag ist, dass nicht Lehrer, sondern ältere Schülerinnen und Schüler den Jüngeren die naturwissenschaftlichen Experimente vorführen.

