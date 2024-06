Stand: 03.06.2024 14:46 Uhr Lübecker Richterin Tschakert an Bundesgerichtshof berufen

Die Lübecker Richterin Sohre Tschakert ist zur Richterin am Bundesgerichtshof ernannt worden. Zuvor war sie als Vorsitzende Richterin am Landgericht. Die 53-jährige Juristin war seit dem Jahr 2000 unter anderem an den Amtsgerichten Lübeck, Bad Oldesloe und Oldenburg sowie am Oberlandesgericht Schleswig. Am Bundesgerichtshof wird Tschakert dem 4. Strafsenat angehören, der vornehmlich für die Revisionen in Strafsachen der Oberlandesgerichte Hamm und Zweibrücken zuständig ist und bundesweit für Revisionen in Verkehrsstrafsachen.

