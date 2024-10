Stand: 30.10.2024 16:24 Uhr Lübecker Polizei warnt vor Einbrüchen in Gartenlauben

In vielen Kleingärten in Eutin, Bad Schwartau (beide Kreis Ostholstein) und Umgebung werden derzeit die Parzellen winterfest gemacht. Ein Zeitpunkt, den Einbrecher oft ausnutzen. Die Lübecker Polizei empfiehlt daher, hochwertige Geräte oder Werkzeuge nicht in Gartenlauben zu lagern. Maik Seidel von der Polizei rät zudem, regelmäßig nach dem Rechten zu sehen und Fenster bewusst leicht geöffnet zu lassen. "Ein offener Spalt und ausgeräumte Schubladen signalisieren, dass es hier nichts zu holen gibt," so Seidel. Dies könne Einbruchsversuche und Sachbeschädigungen vorbeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2024 | 16:30 Uhr