Stand: 08.08.2024 08:38 Uhr Lübecker Bucht: Badewarnungen und Verbote sind aufgehoben

Die Badewarnungen und Verbote wegen Blaualgenteppichen entlang der Lübecker Bucht (Kreis Ostholstein) sind aufgehoben. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Ostholstein kann an den betroffenen Badestellen zwischen Neustadt und Großenbrode wieder ohne Einschränkungen gebadet werden. Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch nochmal die betroffenen Bereiche untersucht. Die Lage habe sich beruhigt. In den direkten Badebereichen seien keine Blaualgen mehr festgestellt worden, sagte Kreissprecher Simon Bosk NDR Schleswig-Holstein. "Nur außerhalb dieser Bereiche gibt es einige Blaualgenteppiche. Das heißt, die Badestrände konnten mit nur geringen Beeinträchtigungen für den Badebetrieb freigegeben werden. Wir beobachten die Lage weiterhin und bewerten sie gegebenenfalls neu."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein