Stand: 17.03.2024 17:46 Uhr Lübeck feiert St. Patricks Day

Zum ersten Mal gab es am Sonntag in Lübeck eine Parade zum St. Patricks Day. Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 150 Menschen teil. Sie zogen von der nördlichen Wallhalbinsel am Holstentor vorbei durch die Willy-Brandt-Allee. Auch Lübecker Kulturvereine, Schützen- und Sportvereine, Schulen, Theater, Trachtenvereine, Polizei und die Freiwillige Feuerwehren waren eingeladen. Auf der ganzen Welt feiern Iren am 17. März ihren Nationalheiligen St. Patrick. Oft mit der Symbolfarbe grün.

