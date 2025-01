Stand: 21.01.2025 15:40 Uhr Lübeck diskutiert über Kinder- und Jugendbeirat

In Lübeck tagt seit einem halben Jahr ein Arbeitskreis aus Politik, Verwaltung und Jugendorganisationen zur Einführung eines Kinder- und Jugendbeirats. Am Dienstag sind die Jugendlichen selbst gefragt: In einer Beteiligungsveranstaltung im Übergangshaus in der Innenstadt diskutieren Schulklassen, Jugendzentren und Vereine über Fragen wie Kandidatur, Rechte und Aufgaben des Beirats. Das Stadt-Schüler-Parlaments (SSP) organisiert das Event unter Leitung der Stadt-Schüler-Sprecherin Helene Lilitakis. Ob Lübeck tatsächlich einen Kinder- und Jugendbeirat bekommt, hängt von den Ergebnissen der Veranstaltung ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck