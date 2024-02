Lübeck-Travemünde: Jugendhaus Seeblick schließt für immer Stand: 16.02.2024 14:14 Uhr Die Abbruchkante der Steilküste kommt immer näher. Jetzt stellt die Stadt Lübeck die Standfestigkeit des Jugendhauses infrage - und macht Druck. Doch der Verein kann die Frist nicht einhalten.

von Phillip Kamke

Noch vor wenigen Tagen war sie guter Dinge, voller Vorfreude auf das letzte Jahr des Hauses an der Brodtener Steilküste. Renate Paulien-Wittmaack vom Förderverein "Die Falken Lübeck" hatte das Haus gerade erst wieder aufgeräumt und klar gemacht für die nächsten Gäste. Doch die werden nicht mehr kommen. Denn es ist Schluss, sofort und endgültig.

Die letzten Abbrüche der Steilküste waren zu groß. Auch der schwere Sturm im vergangenen Herbst hat seinen Teil dazu beigetragen. "Am 6. Februar haben wir das Haus nochmal begutachtet und keinerlei Risse oder Schäden entdeckt. Aus unserer Sicht ist das Gebäude intakt", sagt Paulien-Wittmaack.

Gutachter würden erst Ende April anfangen

Doch die Abbruchkante ist bedrohlich nähergekommen. Seit Ende Januar liegt sie nur noch etwa vier Meter von dem Haus entfernt. Da fast täglich weitere Teile der Steilküste wegbrechen, könne laut der Stadt Lübeck eine Nutzung ohne gutachterliche Stellungnahme nicht befürwortet werden. In einem Bescheid der Bauaufsicht sei der Verein aufgefordert worden, bis Ende Februar eine gutachterliche Stellungnahme zur Standfestigkeit des Gebäudes vorzulegen. Anderenfalls beabsichtige die Stadt aus Sicherheitsbedenken die Nutzungsuntersagung der Einrichtung.

"Wir haben uns gleich mit Gutachtern in Verbindung gesetzt. Doch die Sachverständigen haben gesagt, dass sie ein Gutachten frühestens im April erstellen würden, weil die Sturmsaison dann vorbei sei. Wir können also die Frist bis Ende Februar nicht einhalten. Und dann wissen wir auch nicht, was dabei rauskommt und ob wir weitermachen dürfen", sagt Renate Paulien-Wittmaack. Auch in diesem Jahr wären wieder etwa 1.000 Besucher in das Haus gekommen. Der Verein habe deshalb entschieden, das Haus mit sofortiger Wirkung zu schließen. Paulien-Wittmaack: "Wir waren bereits von März bis einschließlich Oktober ausgebucht. Die Gruppen und Vereine sollen jetzt rechtzeitig Bescheid erhalten, damit sie sich nach anderen Unterkünften umsehen können."

Haus hat lange Tradition

Der Verein Falken Lübeck hatte das Jugendhaus Seeblick 2011 übernommen. Seit den 1950er Jahren war das Haus an Jugendgruppen und für Seminare vermietet worden. Mit der endgültigen Schließung geht also eine langjährige und bewegte Geschichte am Brodtener Ufer zu Ende. "Uns war klar, dass dieser Tag kommen würde. Dass er doch so schnell gekommen ist, ist natürlich sehr schade. Vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit in und um Lübeck, weil es das letzte Selbstversorgerhaus in Lübeck ist."

Zeitnah müsse sich der Verein um einen Abriss kümmern. Man wolle man nicht warten, bis die Abbruchkante noch näher rückt, sagt Paulien-Wittmaack.

