Lübeck: Todesfall nach Panne in Feuerwehrleitstelle Stand: 10.10.2024 17:57 Uhr Eine Kommunkationspanne in der Leitstelle der Feuerwehr Lübeck hatte den Tod eines Menschen zur Folge. Ein Notruf war nicht sofort weitergeleitet worden. Die Hilfe kam zu spät.

Ein Mitarbeiter in der Leitstelle hatte nach Angaben der Stadt den Notruf erfasst und Hilfe zugesagt. Daraufhin wurde der Rettungswagen jedoch nicht umgehend auf den Weg geschickt. Für die Person in der Notlage kam die Hilfe zu spät.

Sicherheitsabfrage im Meldesystem soll für mehr Sicherheit sorgen

Wo genau der Fehler lag, werde geklärt - die Polizei ermittelt. Technisch wurde nach Angaben der Stadt bereits jetzt nachgebessert. Den Mitarbeitenden in der Leitstelle werde von nun an vom Meldesystem eine zusätzliche Sicherheitsabfrage angezeigt, damit am Ende wirklich ein Rettungsfahrzeug rausgeschickt wird.

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und Feuerwehr-Chef Thomas Köstler drückten den Angehörigen ihr Mitgefühl aus: Sie seien zutiefst betroffen.

