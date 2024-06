Stand: 16.06.2024 11:27 Uhr Lübeck: Sieben-Türme-Triathlon für den guten Zweck

Heute findet in Lübeck der Sieben-Türme-Triathlon statt. Das Motto ist auch in diesem Jahr "Triathlon gegen Krebs". Organisiert wird die Benefizveranstaltung vom Verein Tri-Sport Lübeck in Kooperation mit dem UKSH. Bis gegen 15 Uhr müssen Autofahrerinnen und Autofahrer rund um die Falkenwiese mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Insgesamt gibt es neun Disziplinen über drei unterschiedlich lange Distanzen: mittel- und olympische Distanz sowie Volkstriathlon. Angemeldet sind mehr als 700 Teilnehmende. Die Erlöse gehen an das Programm "Vital-Bewegung" am Universitären Krebszentrum Schleswig-Holstein des UKSH. Krebspatientinnen und -patienten können dort an kostenlosen Walking- und Yoga-Kursen teilnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.06.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Marathon