Lübeck: Schwan aus Gleisbereich gerettet

In Lübeck-Moisling hat die Bundespolizei am Sonntag einen Schwan aus dem Gleisbereich gerettet. Ein besorgter Anwohner hatte den Vogel unterhalb der Brücke an der Moislinger Allee entdeckt und die Polizei informiert. Eine Streife sperrte daraufhin kurzfristig die Bahnstrecke und konnte den Schwan behutsam einfangen. Anschließend übernahm die Feuerwehr Lübeck das Tier und brachte es zum Elbe-Lübeck-Trave-Kanal, wo der Schwan wohlbehalten freigelassen wurde. Der Zugverkehr konnte kurz danach wieder aufgenommen werden.

