Stand: 10.05.2024 09:43 Uhr Lübeck: Schönböckenerstraße gesperrt

In Lübeck in der Schönböckenerstraße hat es einen Wasserrohrbruch gegeben. Durch die Wassermassen ist der Asphalt auf der Straße hochgekommen und mehrere Haushalte waren ohne Wasserversorgung, heißt es in den Lübecker Nachrichten. Nach Angaben der Polizei ist am Mittwochabend eine Hauptwasserleitung geplatzt. Die Fahrbahn ist dadurch beschädigt worden und der Verkehr wird einspurig an der Schadstelle vorbeigeführt. Die Ursache für den Rohrbruch ist noch unklar.

