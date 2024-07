Stand: 05.07.2024 15:40 Uhr Lübeck: Prozess gegen mutmaßlichen Komplizen nach Raubüberfall

Vor dem Landgericht in Lübeck muss sich seit Freitag ein 36-jähriger Hamburger wegen des Raubüberfalls auf eine Lübecker Bäckerei verantworten. Im April vergangenen Jahres hatten mehrere Männer die Produktionshalle der Bäckerei im Roggenhorster Weg in Lübeck ausgeraubt. Einige Beteiligte sind dafür schon verurteilt worden. Der mutmaßlichen Komplize, der sich zurzeit in Untersuchungshaft befindet, soll mit seinen Begleitern mehrere Zeugen überwältigt und bedroht haben, außerdem soll er mehr als 200.000 Euro gestohlen haben. Der nächste Verhandlungstermin ist am 22. Juli.

