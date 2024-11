Stand: 05.11.2024 16:01 Uhr Lübeck: Nordische Filmtage beginnen am Mittwoch

In Lübeck starten am Mittwoch die 66. Nordischen Filmtage mit 169 Filmen aus Skandinavien und dem Baltikum. Das Festival zeigt bis Sonntag (10.11.) Dokumentar-, Kurz- und Spielfilme sowie ein Kinder- und Jugendprogramm in über 200 Vorstellungen an verschiedenen Orten. Die finnische Schauspielerin /kultur/film/festivals/nordischenfilmtage102_v-contentxl.jpgKati Outinen, bekannt aus Aki Kaurismäkis Filmen, wird mit dem Ehrenpreis der Nordischen Filmtage ausgezeichnet und ihn persönlich entgegen nehmen. Insgesamt werden zwölf Preise im Gesamtwert von 65.000 Euro vergeben, die am Sonnabend bei einer Gala im Theater Lübeck verliehen werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck