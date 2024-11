Stand: 19.11.2024 15:17 Uhr Lübeck: Messerangriff in der Brandenbaumer Landstraße

In Lübeck ist am Montagabend ein Streit zwischen zwei Männern auf der Brandenbaumer Landstraße eskaliert. In einem Garagenkomplex kam es zu einem Messerangriff, bei dem einer der Männer schwer verletzt wurde. Der Notruf ging gegen 18.30 Uhr bei der Polizei ein. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Lübeck ermitteln, um den Hergang und die Hintergründe des Vorfalls zu klären. Noch am Abend sicherte die Spurensicherung Beweismaterial.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck