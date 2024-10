Stand: 13.10.2024 11:56 Uhr Lübeck: Messe soll für Ehrenamt begeistern

In Lübeck findet am Sonntag die EhrenamtMesse statt. Mehr als 120 Vereine wollen in der Musik- und Kongresshalle ihre Arbeit vorstellen und interessierte Besucher für ein Ehrenamt begeistern. Neben Sportvereinen sind auch Tierschutz- oder Kleingartenvereine vertreten. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eine Floßfahrt auf der Trave zu machen, die Autos der Feuerwehr anzuschauen oder Tierheimbewohner kennenzulernen.

Man wolle mit der Messe das ehrenamtliche Engagement sichtbarer machen, betont Melanie Wienicke vom Lübecker Verein ePunkt. Die Messe biete eine ideale Plattform, um sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und das perfekte Ehrenamt für die individuelle Lebenssituation zu finden.

Die Messe geht noch bis 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Die nächste EhrenamtMesse findet am 3. November in Kiel statt.

