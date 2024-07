Lübeck: Drei Millionen Euro für den Bau der Stadtgrabenbrücke

Die Stadtgrabenbrücke soll in Lübeck für Radfahrer und Fußgänger eine schnelle Verbindung von der Altstadtinsel zum Bahnhof ermöglichen. Vom Bund gibt es für den Brückenneubau jetzt eine Förderung von drei Millionen Euro aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land". Den Förderbescheid übergibt Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Montag an Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Die Brücke wird seit vergangenem Herbst gebaut und wird rund sechs Millionen Euro kosten. Laut Stadt liegen die Arbeiten an der Stadtgrabenbrücke im Zeitplan. Im Herbst dieses Jahres soll sie fertiggestellt werden.

