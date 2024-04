Stand: 29.04.2024 16:19 Uhr Lob für Inklusion und Integration in Dithmarschen

Nach Meinung von Diakonievorstand Heiko Naß ist der Kreis Dithmarschen in Schleswig- Holstein ganz weit vorne, wenn es um Inklusion und Integration geht. Bei einem Pressetermin haben am Montag Vertreter der Diakonie und aus der regionalen Wirtschaft die Arbeit der Stiftung Mensch der Diakonie in Meldorf gelobt. Sie hilft dabei, dass Menschen mit Behinderung in den gesellschaftlichen Alltag und in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Der Kreis Dithmarschen unterstützt die Stiftung Mensch dabei seit etwa zehn Jahren. "Sie haben ein Netzwerk gegründet - eine soziale Allianz mit 60 Unternehmen in der Region. Man kennt sich inzwischen und kann deshalb vorangehen und viele lernen und profitieren davon", sagte Naß. Dithmarschen werde so vielfach zum Vorreiter.

