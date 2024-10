Stand: 04.10.2024 13:39 Uhr Linden feiert 50 Jahre Städtepartnerschaft

Eine Städtepartnerschaft hat fast jeder Ort. Linden im Kreis Dithmarschen hat gleich mehrere mit Orten in Europa. Jedes zweite Jahr treffen sich ihre Vertreterinnen und Vertreter zu "Linden grüßt Linden". Dieses Jahr ist Dithmarschen an der Reihe. Bürgermeister Karl-Heinz Popp (AWL) freut sich über den internationalen Besuch: "Wir haben hier zwischen alt und jung den Bogen gespannt. Also zwischen 20 und 86 Jahren ist alles anwesend."

Städteparnterschaft schafft Freundschaften

Die 20-jährige Hannah Berges aus Hennstedt ist schon seit fünf Jahren mit dabei: "Meine Familie macht das schon seit Generationen mit. Das ist eine Tradition bei uns." Ihr gefallen an "Linden grüßt Linden" besonders die internationalen Freundschaften. Das sieht der 23-jährige Jaime Blanco Vilarino aus Lalín in Spanien ähnlich: "Es erlaubt besonders jungen Leuten, Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen." Dass sie durch die Städtepartnerschaften eher kleine Orte kennenlernt, stört Hannah Berges nicht. Es zeige dann auch sehr real das Leben von der allgemeinen Bevölkerung, sagt sie. Es wohne ja nicht jeder in einer Großstadt.

Noch bis Sonntag sind die europäischen Gäste in Dithmarschen.

