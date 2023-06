Lieferengpässe bei Auto-Ersatzteilen sorgen für Frust Stand: 29.06.2023 05:00 Uhr Teilweise dauert es Monate, bis ein Bauteil geliefert werden kann, berichten Autowerkstätten. Für viele Kunden heißt das: Sie müssen lange auf eine Reparatur warten.

von Johannes Tran

Als Bettina Haeckermann am 9. Juni mit ihrem Auto von der Hauptuntersuchung in Norderstedt (Kreis Segeberg) kommt, hat sie keine guten Nachrichten im Gepäck. "An Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt", steht auf der Prüfbescheinigung. Die Hinterachse ihres Kombis ist durchgerostet und muss ausgetauscht werden.

Einen Monat Zeit hat sie, den Mangel beheben zu lassen. Das Problem: Das Ersatzteil, um ihren Wagen zu reparieren, ist frühestens Ende Juli lieferbar - also erst nach ihrem Termin zur Nachuntersuchung. Also muss sie ihr Auto in der Zwischenzeit gezwungenermaßen stehen lassen, sonst droht eine Strafe. "Man bekommt die Teile einfach nicht zeitnah ran und ist machtlos", sagt Haeckermann.

Autoteile mit viel Elektronik sind besonders schwer lieferbar

Ähnliche Erfahrungen hat auch Randolf Haese aus Fahrdorf bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gemacht. Im Mai ist die Klimaanlage des Autos kaputt gegangen, das er und seine Frau erst eineinhalb Jahre zuvor gekauft hatten. Das Ersatzteil, so erzählt er, sei aber frühestens im September lieferbar. Seine Frau pendelt nun bei hohen Temperaturen früh morgens und spät abends zur Arbeit, um der Hitze zu entgehen. "So etwas habe ich noch niemals erlebt", sagt Haese. "Der Verbraucher wird hier komplett allein gelassen."

Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein spricht auch der Landesverband des Kfz-Gewerbes von anhaltenden Lieferengpässen bei bestimmten Ersatzteilen. "Dies gilt insbesondere bei Bauteilen mit hohen Elektronikkomponenten und Halbleiterbestandteilen. Dann sind die Verzögerungen oft nicht nur in Tagen, sondern eher in Wochen oder gar Monaten zu bemessen", erklärt Geschäftsführer Jan-Nikolas Sontag.

Weiterhin Engpässe in der Produktion von Halbleitern

Die Engpässe beträfen somit nicht nur Ersatzteile für ältere Autos, sondern auch solche für aktuelle Modelle. "Für die Werkstätten bedeutet dies, dass keine Planungssicherheit bei der Terminvergabe besteht", sagt Sontag. "Das verursacht einen enorm hohen Personalaufwand durch Nachfragen der Kunden und die ständigen Nachfragen beim Lieferanten."

Zwar hätten sich die globalen Lieferketten nach der Corona-Pandemie wieder stabilisiert, meint der Geschäftsführer. Es gebe aber nach wie vor Engpässe in der Produktion von Halbleitern, die in vielen Autoteilen verbaut seien. "Ich hoffe, dass sich die Situation in einigen Monaten weiter entspannen wird."

ADAC: Auf Mobilitätsgarantie achten

Für Autofahrer kann es indes teuer werden, wenn ihr Wagen länger in der Werkstatt steht und sie auf ein Ersatzfahrzeug angewiesen sind. Damit sie nicht vollständig auf den Kosten sitzen bleiben, empfiehlt der ADAC Schleswig-Holstein, beim Autokauf auf eine sogenannte Mobilitätsgarantie zu setzen.

In einem solchen Fall übernimmt der Autohersteller unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für einen Mietwagen, während das Fahrzeug repariert wird. "Das hängt immer vom individuellen Garantievertrag ab", erklärt ADAC-Sprecher Rainer Pregla. "Es ist also ganz wichtig, hier in die Vertragsbedingungen zu gucken, ob der sogenannte Mobilitätsausfall mitversichert ist."

Autobesitzerin: "Es ist einfach ungerecht"

Autobesitzerin Bettina Haeckermann, die auf ein Ersatzteil für ihren Wagen wartet, findet: Es müsste für Fälle wie ihren eine gesetzliche Fristverlängerung für die Nachuntersuchung geben. "Es ist einfach ungerecht, einem eine Frist zu setzen, die man nicht einhalten kann", sagt sie. Sie hofft nun, dass das Ersatzteil zumindest Ende Juli geliefert werden kann - damit sich die Reparatur nicht weiter verzögert.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.07.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Kreis Schleswig-Flensburg