Letztes Ferienwochenende in SH: Lange Staus und Bahnprobleme Stand: 13.08.2022 13:33 Uhr Ferienverkehr, Bettenwechsel, gutes Wetter: Kurz vor dem Schulbeginn am Montag ist es auf Schleswig-Holsteins Straßen noch einmal richtig voll. Doch auch Bahnreisende müssen mit großen Problemen rechnen.

Die Sonne lacht und über Schleswig-Holstein und die Temperaturen liegen um die 30 Grad. Wohl dem, der nicht gerade auf den Autobahnen oder Bahnhöfen im Land feststeckt. Das hochsommerliche Wetter macht es den Reisenden nicht gerade angenehm, wenn sie in teils kilometerlangen Staus schwitzen oder im Schienenersatzverkehr Platz nehmen müssen.

Geduldsprobe auf der A1 Richtung Fehmarn

Die bislang längsten Staus gab es am frühen Sonnabendnachmittag auf der Autobahn 1. Schon in Hamburg stockte es in Richtung Fehmarn. Zwischen dem Dreieck Norderelbe und der Anschlussstelle Ahrensburg ging es auf insgesamt 14 Kilometern Länge nur langsam voran. Ein ähnliches Bild auch vor der Hansestadt. Zwischen Reinfeld und Lübeck-Zentrum stockt es gerade auf elf Kilometern.

Doch auch in der Gegenrichtung brauchen die Autofahrer Geduld. Auf der A1 gibt es aktuell von Fehmarn kommend auch in Richtung Lübeck Stau. Zwischen den Abfahrten Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf staut es sich auf insgesamt acht Kilometern. Das NDR Verkehrsstudio rechnet mit einer dreiviertel Stunde Verzögerung.

Bekannte Probleme auf der A7

Die erwarteten Probleme gibt es auch auf der A7 aus und in Richtung Dänemark. Rund um die Rader Hochbrücke staut und stockt es in beiden Richtung. Besonders voll ist es Richtung Norden zwischen Warder und Rendsburg-Büdelsdorf. Hier reihen sich Autos, Lkw und Wohnmobile laut NDR Verkehrsstudio auf insgesamt sieben Kilometern Länge aneinander.

Reisende nach Dänemark brauchen auch am Grenzübergang Ellund auf der A7 Geduld. Wegen der Einreisekontrollen durch die dänischen Behörden gibt es hier fünf Kilometer Stau. Auch hier soll es eine knappe Stunde länger dauern.

Bahn mit Zugausfällen und Schienenersatzverkehr

Große Probleme hat auch die Bahn in Schleswig-Holstein. Zahlreiche Züge fallen heute nach Unternehmensangaben aus, weil sich Personal kurzfristig krank gemeldet hat. So fährt zwischen Kiel und Rendsburg teilweise Schienenersatzverkehr. Außerdem sind einige Verbindungen so stark ausgelastet, dass die Mitnahme von Reisenden nicht garantiert werden kann. So beispielsweise die Regionalzüge von Hamburg Richtung Westerland oder von Kiel nach Husum. In diesem Zusammenhang können auch in vielen Verbindung Fahrräder nicht transportiert werden.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor ihrer Fahrt noch einmal aktuell über ihre Verbindung zu informieren.

