Stand: 06.09.2024 15:37 Uhr Letzte Vorstellung bei Karl-May-Spielen am Wochenende

Am kommenden Sonntag gehen die Karl-May Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) zu Ende. Ob es auch in diesem Jahr wieder einen neuen Besucherrekord gibt, wird nach der letzten Vorstellung bekannt gegeben. Insgesamt waren die Darstellerinnen und Darsteller um Alexander Klaws 72 Mal mit "Winnetou 2 - Ribanna und Old Firehand" auf der Bühne der Kalkberg-Arena. Vergangenes Jahr kamen mehr als 430.000 Besucherinnen und Besucher zu den Karl May Spielen.

