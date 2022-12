Leiche in Alt-Mölln: Spuren deuten auf Gewaltverbrechen hin Stand: 14.12.2022 12:02 Uhr Bei der in Alt-Mölln gefundenen Leiche handelt es sich um einen männlichen Erwachsenen. Die Spuren deuten laut Staatsanwaltschaft darauf hin, dass der Mann getötet wurde.

Nach dem Leichenfund in Alt-Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg), gehen Ermittler in dem Fall jetzt von einem Gewaltverbrechen aus. Die Rechtsmedizin habe Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Lübeck am Mittwoch. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung spricht die Staatsanwaltschaft Lübeck vom Körper eines männlichen Erwachsenen.

Die Identität der Person konnte laut Staatsanwaltschaft noch nicht eindeutig geklärt werden. Ob die Ermittler mögliche Täter im Visier haben, dazu will die Staatsanwaltschaft derzeit nichts sagen. Die Ermittlungen laufen. Befragt werden jetzt zum Beispiel Anwohner in Alt-Mölln, die nahe des Fundorts leben.

Leiche auf einem Grundstück in Alt-Mölln eingegraben

Im Erdreich eines Grundstücks im Stecknitzweg war am Montag eine verklebte Textilrolle ausgegraben worden, in der sich eine Leiche befand. Die Polizei hatte das Grundstück nach einem Hinweis durchsucht, dass dort der Leichnam einer vermissten Person vergraben sein sollte. Zuvor hatten Leichenspürhunde angeschlagen.

