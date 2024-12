Stand: 10.12.2024 15:09 Uhr Landesregierung will Blindengeld erhöhen

Sehbehinderte Menschen in Schleswig-Holstein dürfen sich bald über mehr Geld vom Land freuen. Das Landesblindengeld soll erhöht werden. Einen entsprechenden Antrag will die Koalition aus CDU und Grünen am Freitag in den Landtag einbringen. "Wir haben uns als Koalition darauf verständigt, das Blindengeld um 25 Euro monatlich zu erhöhen", sagte Grünen-Fraktionschef Petersdotter NDR Schleswig-Holstein. "Natürlich ist die Forderung auch höher zu gehen, aber in der Haushaltslage, in der wir uns befinden, ist das ein maßvoller Schritt“, erklärte der Grünen-Politiker weiter.

