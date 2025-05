Stand: 19.05.2025 05:51 Uhr Land fördert berufliche Integration an der Westküste

Das Land Schleswig-Holstein fördert 15 Modellprojekte, die Menschen mit Migrationsgeschichte helfen sollen, einen Beruf zu finden. Nach Angaben des Arbeitsministeriums gehen von den acht Millionen Euro Fördermitteln jeweils eine halbe Million an Träger an der Westküste. Darunter ist das Projekt "Ich packs an" von dem Dithmarscher Verein hoelp, das sich speziell an Frauen richtet und unter anderem Einzelcoachings nach Gewalterfahrungen bietet. "My Destination" des Diakonischen Werks Husum legt hingegen ein besonderes Augenmerk auf Familien und unterstützt zum Beispiel bei der Ferienbetreuung. Und das Projekt "Aufwind" der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe im Kreis Steinburg zielt darauf ab, die Selbständigkeit zu fördern.

