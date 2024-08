Stand: 01.08.2024 15:32 Uhr Land fördert Kurzzeitpflegeeinrichtung in Flensburg

Im Stadtteil Tarup in Flensburg entsteht eine neue solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung. Diese soll insgesamt 46 Plätze bieten, die alleine für die Kurzzeitpflege vorgesehen sind. Das Land unterstützt nach eigenen Angaben den Bau der Einrichtung mit rund 2,3 Millionen Euro. In Einrichtungen dieser Art werden ausschließlich Plätze für die Kurzzeitpflege vorgehalten, die räumlich und organisatorisch von Dauerpflegeplätzen getrennt betrieben werden. Die Einrichtung ist die zweite solitäre Kurzeitpflegeeinrichtung in Schleswig-Holstein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg