"Ladieswalk"-Projekt: Spaziergänge gegen Einsamkeit

In Husum, Breklum und Schwabstedt (alle Kreis Nordfriesland) startet jetzt das Projekt "Ladieswalk" mit Spaziergängen für Frauen. Die Initiative der Evangelischen Frauenarbeit des Kirchenkreises Nordfriesland will damit im Kreis neue Begegnungsräume für Frauen schaffen, wo sie neue Bekanntschaften knüpfen und sich auszutauschen können. Gerade in der heutigen Zeit sei Einsamkeit ein großes Thema, heißt es beim Kirchenkreis in Breklum. In Husum und Schwabstedt starten die Spaziergänge jeden ersten Montag im Monat um 16 Uhr, in Breklum jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Die Teilnahme an den Spaziergängen ist kostenfrei.

